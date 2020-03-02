Под Светлым «Рено» вылетел на «встречку» и врезался в два дерева (фото)

Утром в понедельник на трассе под Светлым водитель «Рено» попал в ДТП и получил травмы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в группе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла около 08.30 на трассе «Ижевское-Светлый». Со стороны Калининграда в направлении Светлого двигался «Рено», под управлением 57-летнего водителя. Мужчина не справился с управлением, машина выехала на встречную и врезался сначала в одно придорожное дерево, затем во второе. Водитель получил телесные повреждения.