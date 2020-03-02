Суд потребовал снести незаконно построенное на Куршской косе здание

Прокуратура потребовала снести незаконно построенное здание на Куршской косе, пишут в пресс-службе ведомства.
Во время проверки выяснилось, что земельный участок использовался без проекта освоения лесов. Кроме того, арендатор занимался реконструкцией здания без разрешений и согласованной проектной документации, а также не соблюдал требования лесного законодательства.
Природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием привести земельный участок в первоначальное состояние и снести незаконное строение. Судом удовлетворены требования прокурора. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре.
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