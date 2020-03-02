Суд: подозреваемого в убийстве жителя Немана арестовали

Суд: подозреваемого в убийстве жителя Немана арестовали
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жителя Немана, подозреваемого в убийстве мужчины из соседнего поселка, заключили под стражу. Информацию об этом в понедельник, 2 марта, опубликовала пресс-служба Неманского городского суда.

По версии следствия, в феврале этого года в одном из домов поселка Кустово под Неманом 42-летний местный житель напал на горожанина, с которым у него сложились плохие отношения. Сообщается, что нападавший несколько раз ударил руками и ногами оппонента по голове. От полученных травм мужчина скончался в больнице спустя несколько дней.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя. В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 26 апреля 2020 года. Постановление суда не вступило в законную силу.

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