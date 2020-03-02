В Гурьевске разыскивают мужчину, подозреваемого в квартирной краже (фото)

Полиция Гурьевска устанавливается местонахождение 33-летнего Артура Лабзы, подозреваемого в краже вещей из квартиры калининградца. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Как отметили в ведомстве, разыскиваемый мужчина познакомился с горожанином в одном из ночных клубов и начал напрашиваться к нему в гости, чтобы продолжить распивать спиртные напитки. В ходе застолья хозяин уснул, а подозреваемый вынес вещи, в том числе телевизор.