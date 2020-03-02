Калининградец грозился убить молотком тещу, упрекнувшую его за пьянство

В Калининграде полицейские задержали мужчину, угрожавшего убийством своей теще. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от 63-летней местной жительницы, которая сообщила, что зять угрожает ей расправой. Стражи порядка выяснили, что конфликт произошел в ночное время в квартире потерпевшей. Пожилая женщина стала упрекать злоумышленника, что тот вновь пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Разозлившись, подозреваемый схватил молоток и стал угрожать убийством потерпевшей. Крики своей матери услышала супруга мужчины, которая проснувшись, пыталась его успокоить до прибытия полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.