В Черняховске работник сервиса угнал машину клиента, чтобы покататься

В Черняховске 32-летний работник автосервиса угнал машину клиента, потому что хотел покататься. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.



По данным ведомства, 25-летний горожанин обратился в полицию с заявлением о пропаже «Шкоды», которую незадолго до этого он отдал на ремонт в автосервис. Когда мужчина через пару дней вернулся за своей иномаркой, ее на месте не оказалось. Работники сервиса также не смогли сказать, куда делась машина.

В ходе проверки выяснилось, что авто угнал один из сотрудников автомастерской. Мужчина признался, что на чужой машине он ездил по своим делам, а когда закончилось топливо, бросил иномарку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон», санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.