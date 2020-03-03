На Пролетарской «Ауди» врезалась в остановившуюся «Тойоту» (фото)

В Калининграде в результате столкновения двух легковых авто пострадала 43-летняя женщина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 3 марта, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Авария произошла в 15.30 на улице Пролетарской. Со стороны Соммера в направлении Черняховского ехала «Ауди» под управлением 21-летней девушки. В районе дома № 80 авто врезалось в остановившуюся впереди «Тойоту» под управлением 26-летней девушки. В результате ДТП травмы получила 43-летняя пассажирка «Ауди».
Комментарии к событию