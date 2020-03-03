Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже строительного оборудования (фото)

Полиция Гурьевска устанавливается местонахождение 34-летнего Бубнова Дениса Николаевича, подозреваемого в краже строительных инструментов и материалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



В ведомстве отметили, что разыскиваемый калининградец работал в одной из фирм города, а потом уволился. После его ухода начальство недосчиталось оборудования на крупную сумму денег. «По предварительной информации, мужчина мог захватить инструменты с собой», — добавили в пресс-службе.