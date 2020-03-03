Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже строительного оборудования (фото)

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже строительного оборудования (фото)
Денис Бубнов. Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
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Полиция Гурьевска устанавливается местонахождение 34-летнего Бубнова Дениса Николаевича, подозреваемого в краже строительных инструментов и материалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ведомстве отметили, что разыскиваемый калининградец работал в одной из фирм города, а потом уволился. После его ухода начальство недосчиталось оборудования на крупную сумму денег. «По предварительной информации, мужчина мог захватить инструменты с собой», — добавили в пресс-службе.

Если вы располагаете информацией о том, где может находиться Денис Бубнов, просьба сообщить в отдел полиции по телефонам: 8 (401-51) 3-07-69,3-07-68 (дежурная часть), 89118586025 (уголовный розыск), либо 02. Конфиденциальность гарантирована.


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