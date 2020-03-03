Мошенник из Гурьевска обманул десятки стариков, собрав деньги за подключение газа

Мошенник из Гурьевска обманул десятки стариков, собрав деньги за подключение газа
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская полиция расследовала многоэпизодное дело о мошенничестве со стороны жителя Гурьевска, который обманывал пожилых людей, обещая подключить их жилье к газу. С каждой жертвы он собирал от 70 до 350 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» о случаях мошенничества в газовой сфере, расследованных полицией в последние годы.

Средний возраст пострадавших составил 80 лет. Всего сотрудники уголовного розыска нашли доказательства причастности гурьевчанина к 53 эпизодам «продажи» подключения к газу.

«Фигурант специально выбирал в качестве жертв своего обмана лиц из наиболее доверчивой категории граждан, таких как пожилые люди, малоимущие семьи и инвалиды. Он объезжал поселки, куда, по его информации, еще не был проведен газ, представлялся сотрудником различных организаций, в том числе и той, в которой был официально трудоустроен, и убеждал жителей в возможности подключить их дома к газопроводу по сниженным ценам. Получив наличные деньги, фигурант больше на связь с потерпевшими не выходил», — сообщили «Новому Калининграду» в полиции.

В одном из случаев от действий мошенника пострадал инвалид-колясочник без ног, в другом — женщина, больная раком.

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