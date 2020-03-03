В Мамоново задержали мужчину, обокравшего чужой подвал на 84 тысячи

В Мамоново задержали мужчину, обокравшего чужой подвал на 84 тысячи
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Мамоново задержали 34-летнего местного жителя, который украл из подвала знакомого вещи на общую сумму 84 тысячи рублей. Такую информацию во вторник, 3 марта, опубликовала пресс-служба регионального УВМД.

Установлено, что житель области узнал, что у одного из его знакомых в подвале находится сейф, в котором он хранит вещи. Тогда мужчина сорвал с входной двери навесной замок, а затем похитил мотороллер, электроинструменты и пулелитейное оборудование.

В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


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