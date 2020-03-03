В Калининграде сотрудник ЧОПа обокрал магазин, который должен был охранять

В Калининграде 53-летний сотрудник ЧОПа украл технику из магазина, за порядком в котором он должен был следить, пишет пресс-служба областного УМВД.



Как отметили в ведомстве, вечером мужчина зашел в магазин бытовой техники и электроники, расположенный в одном из торговых центров на ул. Баранова. Там на прилавке он увидел наушники известной фирмы и решил их украсть. Сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей.

Похитителя вычислили после проверки записей с камеры видеонаблюдения. В полиции горожанин рассказал, что украденные наушники он успел продать, а вырученные деньги потратил. По факту кражи возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.