В Калининграде сотрудник ЧОПа обокрал магазин, который должен был охранять

В Калининграде сотрудник ЧОПа обокрал магазин, который должен был охранять
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде 53-летний сотрудник ЧОПа украл технику из магазина, за порядком в котором он должен был следить, пишет пресс-служба областного УМВД.

Как отметили в ведомстве, вечером мужчина зашел в магазин бытовой техники и электроники, расположенный в одном из торговых центров на ул. Баранова. Там на прилавке он увидел наушники известной фирмы и решил их украсть. Сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей. 

Похитителя вычислили после проверки записей с камеры видеонаблюдения. В полиции горожанин рассказал, что украденные наушники он успел продать, а вырученные деньги потратил. По факту кражи возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.


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