Часть Светлогорска осталась без уличного освещения из-за неумелого водителя (фото)

В Светлогорске произошло ЧП во дворе одного из многоэтажных жилых домов. Из-за неумелого водителя часть города осталась без уличного освещения, сообщает местная администрация в соцсетях.



Водитель маневрировал и снес столб с проводами уличного освещения. Без него в итоге остался жилой микрорайон в Светлогорске. Судя по размещенной администрацией фотографии, упавшая опора повредила также припаркованный рядом легковой автомобиль.

Свет на улицах в микрорайоне обещают дать не раньше 4 утра среды.