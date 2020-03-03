Часть Светлогорска осталась без уличного освещения из-за неумелого водителя (фото)

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В Светлогорске произошло ЧП во дворе одного из многоэтажных жилых домов. Из-за неумелого водителя часть города осталась без уличного освещения, сообщает местная администрация в соцсетях.

Водитель маневрировал и снес столб с проводами уличного освещения. Без него в итоге остался жилой микрорайон в Светлогорске. Судя по размещенной администрацией фотографии, упавшая опора повредила также припаркованный рядом легковой автомобиль.

Свет на улицах в микрорайоне обещают дать не раньше 4 утра среды.


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