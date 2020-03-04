Калининградка выпала из автобуса, который начал движение

В Калининграде 35-летняя женщина получила травмы на выходе из рейсового автобуса. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 4 марта, сообщили в отделе пропаганды региональной ГИБДД.
Инцидент произошел в 14.50 во вторник на остановке в районе дома № 115 на улице Красной. 59-летний водитель автобуса «Вольво» при посадке-высадке пассажиров начал движение и 35-летняя пассажирка, которая выходила из салона, не удержалась на ногах. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.
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