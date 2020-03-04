В Светлогорске предприниматель торговал контрафактной спортивной обувью

В Светлогорске индивидуальный предприниматель торговал контрафактной спортивной обувью без необходимых маркировок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Во время проверки одного из городских магазинов обнаружилось, что в нем продавались некачественные вещи с товарными знаками известных брендов. Полицейские изъяли более 500 пар обуви и выяснили, что предприниматель закупал контрафактные вещи в другой стране, а затем продавал их в своей торговой точке по завышенной цене. При этом правообладателю эти действия причинили ущерб, превышающий 4 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.