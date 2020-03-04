В Зеленоградском районе задержали профессионального домушника (видео)

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Зеленоградскому району задержан профессиональный домушник. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлена причастность ранее судимого 32-летнего жителя Калининградской области к крупной краже денежных средств, которая произошла в декабре прошлого года в поселке Лесное.

По версии оперативников, подозреваемый следил за частным домом, изучил распорядок дня его владельца и выяснил, что состоятельный 83-летний пенсионер днем часто отлучается по делам. Как только хозяин вышел из дома, домушник-профессионал приступил к выполнению своего замысла. Он забрался на второй этаж и вскрыл балконную дверь. Взломщик обыскал жилище и похитил из сейфа 7 тысяч евро вместе с ювелирными украшениями. С места происшествия злоумышленник скрылся на такси и пересел в автомобиль своего знакомого, который ждал его в условном месте, чтобы не привлекать внимание.

В ходе работы на месте происшествия сотрудники уголовного розыска выяснили, что кража была совершена профессионалом, который почти не оставил следов. Была проведена большая работа по установлению маршрута передвижения злоумышленника, также были проверены лица, которые ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. В результате было установлено, что фигурант собирается совершить очередную кражу, теперь уже в поселке городского типа Янтарный Светлогорского городского округа.

За злоумышленником было установлено оперативное наблюдение, в результате чего он был задержан, когда передвигался на автомобиле своего знакомого. Из салона полицейские изъяли орудия взлома – фомку, отмычки, сигнальный пистолет, а также вещи, которые используют квартирные воры для сокрытия следов. В ходе обыска по месту проживания задержанного оперативники обнаружили часть похищенного имущества.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Сотрудники уголовного розыска проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений. Также полицейские дадут правовую оценку действиям его ранее судимого знакомого, который возил фигуранта на автомобиле, однако, по предварительной информации, сам лично не принимал участия в кражах.