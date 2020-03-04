В Гвардейске мужчина не захотел возвращать знакомому лодку и напал на него с ножом

В Гвардейске 27-летний житель города напал на знакомого с ножом, потому что не захотел возвращать обратно его вещь, пишет в среду, 4 марта, пресс-служба областного УМВД.



Как сообщили в ведомстве, конфликт произошел из-за рыболовной лодки, которую горожанин одолжил у одного своего знакомого. Когда хозяин попросил вернуть ее обратно, оппонент разозлился. Мужчина схватил нож и напал на жителя города, угрожая при этом убийством. Пострадавший не успел увернуться и получил удар в живот, после которого ему пришлось вызвать себе скорую помощь. Медики расценили полученные повреждения как тяжкий вред здоровью.

Напавшего горожанина задержали. На него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.