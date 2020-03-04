Калининградец получил 4 года колонии строгого режима за перевозку оружия

Калининградец получил 4 года колонии строгого режима за перевозку оружия
Виталий Невар / Новый Калининград
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49-летний житель Калининградской области, имеющий двойное гражданство, осужден за незаконное перемещение через границу частей огнестрельного оружия. Об этом в среду сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

За границей мужчина купил основные части (затвор и рамку) огнестрельного оружия, спрятал их под обшивкой задней двери автомобиля «Фольксваген Гольф» и пытался провезти из Польши в область.

Мужчину признали виновным в попытке провезти части оружия через границу и в их незаконном хранении. Калининградца приговорили к 4 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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