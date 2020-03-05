Таможня не пустила в Калининградскую область 1,5 тонны фруктов и овощей

Таможня не пустила в Калининградскую область 1,5 тонны фруктов и овощей
Фото Калининградской областной таможни
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Калининградские таможенники остановили на границе с Польшей два микроавтобуса с фруктами и овощами. Как сообщили в пресс-службе ведомства, оба водителя подали пассажирские таможенные декларации на товар, произведенный, согласно маркировке, в станах Европы и Латинской Америки. Россияне пытались ввезти в регион томаты, перец, баклажаны, картофель, спаржу, малину, клубнику, голубику, папайю, фенхель, руколу, маракую, яблоки, груши и другие овощи, фрукты и зелень — в общей сложности 1530 кг.

На продукцию отсутствовал фитосанитарный сертификат, а 272 кг овощей и фруктов оказались из списка санкционных товаров. «Санкционка» изъята и будет уничтожена, остальной товар возвращён в Польшу.

Владельцы товара привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст.16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров...»).

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