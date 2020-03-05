Источник: в Калининграде из лаборатории украли кровь для исследования на опасные инфекции

Из Центра специализированных видов медицинской помощи региона на ул. Барнаульской в Калининграде украли сотни пробирок с кровью пациентов для исследования на сифилис и другие опасные инфекции. Об этом в четверг «Новому Калининграда» сообщил источник со ссылкой на данные правительства региона.

По информации источника, пробирки исчезли ночью 5 марта. Теперь сотни пациентов рискуют не узнать свои результаты анализов. «И кровь зараженных сифилисом людей — это биологически опасный материал», — отметил собеседник.

В минздраве области подтвердили факт проникновения неизвестных в серологическую лабораторию медучреждения. «В ночь с 4 на 5 марта зафиксировано проникновение неизвестных в серологическую лабораторию Областного центра специализированных видов медицинской помощи. На место происшествия вызвана полиция. Проводится проверка», — рассказали в правительстве.

В пресс-службе УМВД региона заявили об отсутствии информации о краже, при этом подтвердили, что на место выехала полиция.