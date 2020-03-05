В Немане пьющий сын избивал пожилую мать

В Немане возбудили уголовное дело против местного 42-летнего жителя, который избивал свою пожилую мать. Об этом в четверг, 5 марта, сообщили в пресс-службе УМВД.

О нападении в полицию сообщила 84-летняя потерпевшая. Пенсионерка рассказала, что безработный и злоупотребляющий спиртными напитками сын, проживающий с ней в одной квартире, в ходе конфликта нанес ей несколько ударов кулаком.

Выяснилось, что данный злоумышленник уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев заявительнице. Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние». Мужчине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до шести месяцев либо ареста на срок до трех месяцев.