В Калининграде пропала 16-летняя девушка (фото)

В Калининграде без вести пропала 16-летняя Анастасия Бушуева. Об этом в пятницу, 6 марта, корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в поисково-спасательном отряде «Запад».

Ранним утром в четверг, 5 марта, девушка ушла из дома на Советском проспекте, 107а и не вернулась. Приметы: на вид 15-16 лет, рост 162 см, среднего телосложения, волосы светлые, каре, удлинённое с правой стороны. Была одета: чёрная куртка с капюшоном, чёрные кроссовки, тёмные джинсы. При себе имела тёмно-зелёную сумку на поясе.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщить об этом в полицию по телефонам 8(4012)552-075, 8(4012)552-098 или 02, 102, 112.