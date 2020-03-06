В Калининграде пропала 16-летняя девушка (фото)

В Калининграде пропала 16-летняя девушка (фото)
Фото предоставлено ПСО Запад
Все новости по теме: Розыск

В Калининграде без вести пропала 16-летняя Анастасия Бушуева. Об этом в пятницу, 6 марта, корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в поисково-спасательном отряде «Запад».

Ранним утром в четверг, 5 марта, девушка ушла из дома на Советском проспекте, 107а и не вернулась. Приметы: на вид 15-16 лет, рост 162 см, среднего телосложения, волосы светлые, каре, удлинённое с правой стороны. Была одета: чёрная куртка с капюшоном, чёрные кроссовки, тёмные джинсы. При себе имела тёмно-зелёную сумку на поясе.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщить об этом в полицию по телефонам 8(4012)552-075, 8(4012)552-098 или 02, 102, 112.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter