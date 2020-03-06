На Ленинском проспекте автобус врезался в «Мазду», пострадала пассажирка (фото)

Накануне в областном центре произошло ДТП с участие пассажирского автобуса. Он столкнулся с легковым автомобилем, сообщает региональное управление ГИБДД в соцсетях.
Столкновение случилось в 10:30. 58-летний водитель автобуса 18-го маршрута двигался по направлению от улицы Багратиона в сторону площади Калинина. Он врезался в «Мазду» около дома № 88 по Ленинскому проспекту. Причиной стало несоблюдение безопасной дистанции. В результате ДТП в салоне автобуса упала и получила травмы 51-летняя женщина.
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