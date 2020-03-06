В Калининграде пассажирка получила травму из-за резкого торможения автобуса (фото)

В Калининграде пассажирка получила травму из-за резкого торможения автобуса (фото)
Фото - пресс-служба УМВД по Калининградской области
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В Калининграде 51-летняя пассажирка автобуса получила травму из-за его резкого торможения, рассказали «Новому Калининграду» в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел сегодня утром, когда автобус марки «Мерседес» двигался по Ленинскому проспекту в направлении ул. Багратиона. Сообщается, что 58-летний водитель не соблюдал безопасную дистанцию на дороге, из-за чего транспорт врезался в «Мазду», которая ехала перед ним. В момент столкновения автобус резко затормозил, а ехавшая в нем женщина не удержалась на ногах и упала.

Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе, в результате падения пассажирка получила телесные повреждения.


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