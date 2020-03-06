Калининградка отсудила более 20 тыс. руб. за испорченную фейерверком машину

Жительница Калининграда отсудила более 20 тысяч рублей у знакомой соседа, которая повредила фейерверком ее автомобиль. Такую информацию сообщили в пресс-службе Московского районного суда.



Установлено, что инцидент произошел в сентябре 2018 года, когда женщина гостила на празднике у своего товарища в садовом обществе «Железнодорожник». В вечернее время она вышла во двор и запустила фейерверк, о котором никому до этого не говорила. В результате соседский автомобиль повредили искры, а вынужденная ремонтировать машину хозяйка обратилась в суд.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ (Ответственность за причинение вреда) суд взыскал с повредившей авто горожанки причиненный ущерб в размере 20 344 рублей. Кроме того, ее обязали оплатить судебные расходы по оплате экспертного заключения в размере 2 500 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины — 810 рублей. Женщина не согласилась с такими требованиями — в апелляционной жалобе ее представитель указал, что истица не доказала, что ущерб причинила его подопечная.

Суд апелляционной инстанции указал, что доводы ответчицы не опровергают изложенные в решении выводы суда. В связи с этим Московский районный суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Решение вступило в законную силу.