Калининградка отсудила более 20 тыс. руб. за испорченную фейерверком машину

Калининградка отсудила более 20 тыс. руб. за испорченную фейерверком машину
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

Жительница Калининграда отсудила более 20 тысяч рублей у знакомой соседа, которая повредила фейерверком ее автомобиль. Такую информацию сообщили в пресс-службе Московского районного суда.

Установлено, что инцидент произошел в сентябре 2018 года, когда женщина гостила на празднике у своего товарища в садовом обществе «Железнодорожник». В вечернее время она вышла во двор и запустила фейерверк, о котором никому до этого не говорила. В результате соседский автомобиль повредили искры, а вынужденная ремонтировать машину хозяйка обратилась в суд.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ (Ответственность за причинение вреда) суд взыскал с повредившей авто горожанки причиненный ущерб в размере 20 344 рублей. Кроме того, ее обязали оплатить судебные расходы по оплате экспертного заключения в размере 2 500 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины — 810 рублей. Женщина не согласилась с такими требованиями — в апелляционной жалобе ее представитель указал, что истица не доказала, что ущерб причинила его подопечная.

Суд апелляционной инстанции указал, что доводы ответчицы не опровергают изложенные в решении выводы суда. В связи с этим Московский районный суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Решение вступило в законную силу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter