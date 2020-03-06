В Черняховске судят женщину, после выпивки «заминировавшую» жилой дом

В Черняховске судят женщину, после выпивки «заминировавшую» жилой дом
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Черняховске будут судить местную жительницу, которая сообщила о якобы готовящемся взрыве в одном из домов города. Об этом пишет пресс-служба Черняховского городского суда.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в январе этого года. Одним из вечеров женщина из хулиганских побуждений позвонила дежурному экстренной службы по номеру 112 и сообщила о взрыве, который якобы готовился в одном из жилых домов на ул. Дачной. Однако позже выяснилось, что на самом деле женщина сообщила оператору ложные сведения.

Следствие квалифицировало действия горожанки по ч. 1 ст. 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений. Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 11 марта 2020 года.


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