Житель Немана украл у пенсионерки бассейн, чтобы искупаться

В Немане 40-летний местный житель украл у пенсионерки надувной бассейн, чтобы самому купаться в нем, пишет в пятницу, 6 марта, пресс-служба регионального УМВД.



Как отметили в ведомстве, с заявлением в полицию обратилась горожанка, которая сообщила о пропаже бассейна, вмещавшего свыше 3 тысяч литров воды. В последний раз пенсионерка видела его во дворе дома вечером, однако утром предмет для купания куда-то пропал. Позже выяснилось, что на ее участок забрался мужчина, который спустил бассейн и отнес его к себе домой. Оказалось, что мужчина планировал надуть его у себя во дворе, чтобы искупаться. Полицейские изъяли украденную вещь и вернули ее хозяйке.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.