В Калининграде водитель «Ниссана» сбила пешехода на переходе и уехала

В Калининграде на ул. П. Морозова сбили пешехода, сообщает пресс-служба регионального УМВД. ДТП произошло в пятницу, 6 марта, в 07:50. Водитель «Ниссана» сбила на переходе 39-летнюю женщину и скрылась с места ДТП. Пострадавшая гопитализирована.
В течении суток личность и местонахождение водителя было установлено, женщина привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ за оставление места дорожного происшествия. По факту ДТП и причинения телесных повреждений проводится проверка.
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