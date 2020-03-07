В Ленинградскую область не пустили 4,7 тонны несвежего мяса из Калининграда

На российско-белорусской границе псковские таможенники совместно с сотрудниками Россельхознадзора обнаружили в грузовике, ехавшем из Калининграда в Ленинградскую область, тонны несвежего мяса без маркировки. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в грузовике перевозилось 14,5 тонн замороженных говяжьих отрубов, в том числе «175 коробок (4690,75 килограмма) опасной продукции неустановленного происхождения (без маркировки), с истекшим сроком годности и признаками, свойственными несвежему мясу».

Также на 12 коробках отсутствовала маркировка, в 7 коробках было выявлено мясосырье «с недоброкачественными органолептическими характеристиками», а в двух коробках обнаружена просроченная продукция, произведенная в 2017 году в Калининграде. Дальнейшую судьбу обнаруженного мяса определят результаты экспертизы.

