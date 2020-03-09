Думает, что находится в Латвии: пропал пенсионер с потерей памяти (фото)

В Калининграде родственники, волонтеры и полиция разыскивают 75-летнего Вячеслава Толмачева, страдающего потерей памяти. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в ПСО «Запад».

Предположительно ушел утром, 9 марта, из дома по ул. О.Кошевого и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Пожилой мужчина не местный, города не знает. Он дезориентирован, нуждается в медпомощи и думает, что находится в Латвии.

Приметы: на вид 75-76 лет, рост 172 см, волосы седые, глаза голубые, телосложение худощавое. Был одет: темно-синяя куртка, синие джинсы, черная кепка.