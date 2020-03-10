Калининградец в лыжной маске с игрушечным пистолетом ограбил салон сотовой связи (видео)

Калининградец ограбил салон сотовой связи, чтобы подарить девушке на 8 марта iPhone 11, сообщила «Новому Калининграду» начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.



По данным полиции, 30-летний мужчина в лыжной маске зашел в торговую точку на улице Ульяны Громовой и попросил продавца показать ему новый iPhone. Когда мужчина открыл витрину, нападавший выхватил «конструктивно схожий с пистолетом предмет» и заставил отдать ему смартфон, а потом сбежал.

Сотрудники управления уголовного розыска выяснили, что незадолго до происшествия в магазин на улице Киевской заходил похожий покупатель в лыжной маске и осматривал товар. Сотрудникам торговой точки это показалось подозрительным и в конце рабочего дня они убрали все мобильные телефоны в подсобку. В ту же ночь неизвестный разбил витрину, однако не смог ничего похитить, обнаружив пустые прилавки.

По подозрению в разбое полиция задержала жителя Калининградской области, временно живущего в Калининграде у своего друга. «Пистолет» оказался игрушкой с пистонами, а украденный смартфон мужчина подарил знакомой девушке, к которой испытывал романтические чувства. Похищенный телефон был у нее изъят.

Следственными органами ОМВД России по Московскому району Калининграда в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, следствие будет ходатайствовать об его аресте на время расследования.



