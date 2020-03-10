В Светлом мужчина 8 марта ограбил бывшую жену, чтобы сделать подарок девушке

В Светлом полиция задержала мужчину, ограбившего бывшую жену. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в пресс-службе УМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в Международный женский день. Потерпевшая отдыхала в одном из развлекательных заведений, когда случайно встретила бывшего супруга. Начался конфликт, в ходе которого злоумышленник сорвал с шеи женщины золотую цепочку и убежал.

В ту же ночь мужчину задержали. У него изъяли похищенное имущество. Выяснилось, что подозреваемый собирался подарить украшение своей девушке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.