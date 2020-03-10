На ул. Полоцкой изъяли 6 центнеров молочной и мясной «санкционки»

На ул. Полоцкой в областном центре прошел рейд по торговым точкам на предмет поиска санкционной продукции. За один день 22 февраля было изъято почти 6 с половиной центнеров товаров, сообщили «Новому Калининграду» во вторник, 10 марта, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.



Изъято готовой мясной продукции в количестве свыше 109,6 кг и 534,8 кг готовой молочной продукции. Вся она произведена в Польше. По данным Россельхознадзора, все изъятые товары уничтожены: денатурированы хлорной известью и захоронены на скотомогильнике.