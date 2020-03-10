В Калининграде разыскивают 42-летнего мужчину без верхней одежды (фото)

В Калининграде разыскивается 42-летний мужчина, находящийся на улице без верхней одежды. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в ПСО «Запад».

Горожанин пропал 4 марта около шести утра. Он вышел из дома на ул. Фрунзе в неизвестном направлении и до сих пор не выходил на связь. Был одет мужчина в синюю футболку с длинным рукавом, черные трико и кроссовки. При себе имеет паспорт, сберкнижку и разряженный телефон.

Приметы: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, русые волосы.