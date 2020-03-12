Житель Черняховска угнал у спящего сожителя матери машину, вылетел в поле и исчез

Житель Черняховска угнал у спящего сожителя матери машину, вылетел в поле и исчез
Новый Калининград
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Житель Черняховска угнал у сожителя матери автомобиль, попал в аварию и несколько дней скрывался, пока не задержали. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в пресс-службе УМВД.

По данным полиции, 38-летний злоумышленник дождался, когда владелец машины уснет, после чего похитил ключи и отправился кататься. В районе поселка Воротыновка подозреваемый не справился с управлением и съехал с проезжей части в поле.

Полицейские нашли машину и изъяли из салона следы пальцев рук и крови злоумышленника. После ДТП подозреваемый скрывался несколько дней, однако был задержан. Возбуждено уголовное дело.

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