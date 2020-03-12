В Калининградской области задержан серийный похититель топлива с заправок

Полиция установила личность жителя области, совершившего серию хищений топлива с автозаправок региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступили заявления о случаях хищения топлива с автозаправочных станций в Багратионовском и Гурьевском районах. По предварительным данным, неизвестный мужчина приезжал на заправки, заливал полный бензобак и уезжал не расплатившись. Общий объем похищенного топлива составил 473 литра на сумму 18314 рублей.

Сотрудники полиции опросили персонал АЗС, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили приметы мужчины и марку его автомобиля. Подозреваемым оказался ранее судимый 21-летний житель Гурьевска.

При осмотре автомобиля подозреваемого выяснилось, что помимо установленного бензобака он приспособил самодельный дополнительный бак для увеличения общей вместимости. Таким образом, единовременно похититель мог заливать до 180 литров топлива.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.