В Калининградской области задержан серийный похититель топлива с заправок

В Калининградской области задержан серийный похититель топлива с заправок
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

Полиция установила личность жителя области, совершившего серию хищений топлива с автозаправок региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступили заявления  о случаях хищения топлива с автозаправочных станций в Багратионовском и Гурьевском районах. По предварительным данным, неизвестный мужчина приезжал на заправки, заливал полный бензобак и уезжал не расплатившись. Общий объем похищенного топлива составил 473 литра на сумму 18314 рублей.

Сотрудники полиции опросили персонал АЗС, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили приметы мужчины и марку его автомобиля. Подозреваемым оказался ранее судимый 21-летний житель Гурьевска.

При осмотре автомобиля подозреваемого выяснилось, что помимо установленного бензобака он приспособил самодельный дополнительный бак для увеличения общей вместимости. Таким образом, единовременно похититель мог заливать до 180 литров топлива.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

 

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (5)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter