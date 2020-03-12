Уснувший в своем автомобиле калининградец лишился 200 тысяч рублей и телефона

Уснувший в своем автомобиле калининградец лишился 200 тысяч рублей и телефона
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении кражи из автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, ночью 2 февраля этого года 29-летний мужчина, ранее имевший проблемы с законом, приметил открытое окно в автомобиле «Фольксваген», припаркованном на Ленинском проспекте. Владелец автомобиля заснул в салоне, забыв закрыть окно. Злоумышленник увидел оставленный на панели приборов мобильный телефон и путём свободного доступа похитил его. Ущерб составил 13 000 рублей.

После чего подозреваемый с помощью услуги «мобильный банк» снял со счёта потерпевшего порядка 200 000 рублей. Деньги он позднее потратил на собственные нужды, а телефон продал неустановленному лицу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 и части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается, устанавливается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.

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