Жительница Мамоново отсудила у сбившего ее скутериста 150,5 тысяч рублей

Жительница Мамоново отсудила у сбившего ее скутериста 150,5 тысяч рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жительница Мамоново отсудила 150,5 тысяч рублей у водителя скутера, сбившего ее на одном из перекрестков города. Информацию об этом опубликовали в четверг, 12 марта, в пресс-службе Калининградского областного суда.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что инцидент произошел в августе 2017 года. Тогда скутерист наехал на пенсионерку, которая, по его словам, «внезапно» вышла на проезжую часть. В результате аварии женщина получила травмы и была вынуждена обратиться в больницу, где медики расценили повреждения как вред здоровью средней тяжести. Однако в суде представитель ответчика заявил, что неожиданное появление пострадавшей на дороге — грубая неосторожность, из-за которой и произошло столкновение.

Багратионовский районный суд взыскал с мужчины компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей, а также возмещение затрат на медицинские услуги — 550 рублей. Водитель скутера попытался уменьшить размер компенсации, написав апелляционный жалобу в областной суд, но там судебная коллегия признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.


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