Калининградец обманул администратора хостела, чтобы обокрасть одного из постояльцев

В Калининграде 44-летний житель города обманул администратора хостела, чтобы забраться в номер одного из постояльцев и украсть оттуда его вещи, пишет пресс-служба регионального УМВД.



Как отметили в ведомстве, пришедший в гостиницу горожанин сообщил администратору, что внутри его якобы ждет друг. После этого он проник в одну из комнат, дверь которой оказалась открытой. Уточняется, что остановившийся в ней мужчина в этот момент находился в соседнем номере. Когда пострадавший вернулся обратно, то заметил, что лежавший на столе мобильный телефон куда-то пропал, и обратился в полицию.

Администратор хостела описал похитителя, после чего мужчину задержали. Сообщается, что украденный смартфон он не успел продать. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.