Под Черняховском сгорел сарай вместе с коровой

В одном из поселков Черняховского городского округа вечером в четверг сгорел сарай вместе с находившейся там коровой. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 13 марта, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Заречной в поселке Свобода поступило в 22.28 в четверг. Сгорел деревянный сарай размером 15×6м, находившееся там животное погибло. Для ликвидации пожара привлекались расчеты в составе 8 человек и 2 единицы техники. Никто из людей не пострадал.