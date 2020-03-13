Мэрия: во время шторма в Калининграде случилось 5 аварий на электросетях

Мэрия: во время шторма в Калининграде случилось 5 аварий на электросетях
Виталий Невар / Новый Калининград
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Штормовой ветер в четверг ,12 марта, стал причиной 5 аварий в городской системе энергоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Калининграда.

Из-за повреждения воздушной линии при падении деревьев длительное время оставались без электричества жители домов на ул. Челюскинской, 6; ул. Лужской, 21-23; ул. Джамбула, 2; ул. Судостроительной, 151, и ул. Аксакова, 13.

До утра пятницы электроснабжение не было восстановлено на ул. Арсенальной, 82, и ул. Рассветной, 60,60а-в. Работы продолжаются.

 

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