Мэрия: во время шторма в Калининграде случилось 5 аварий на электросетях

Штормовой ветер в четверг ,12 марта, стал причиной 5 аварий в городской системе энергоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Калининграда.
Из-за повреждения воздушной линии при падении деревьев длительное время оставались без электричества жители домов на ул. Челюскинской, 6; ул. Лужской, 21-23; ул. Джамбула, 2; ул. Судостроительной, 151, и ул. Аксакова, 13.
До утра пятницы электроснабжение не было восстановлено на ул. Арсенальной, 82, и ул. Рассветной, 60,60а-в. Работы продолжаются.
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