Калининградка пришла отметить рождение ребенка друзей и обокрала их квартиру

Калининградка пришла отметить рождение ребенка друзей и обокрала их квартиру
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

В Калининграде полицейские задержали подозреваемую в совершении кражи из квартиры. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от местного жителя, который сообщил, что из принадлежащей ему квартиры были похищены 10 000 рублей и золотой браслет.

Полицейские выяснили, что накануне кражи мужчина со своей женой пригласили в гости друзей, чтобы отметить рождение ребенка. Пропажа имущества была обнаружена спустя несколько дней, когда супружеская пара собиралась в магазин за покупками. Выяснилось, что к преступлению причастна 31-летняя местная жительница. В ходе обыска у неё было изъято похищенное имущество.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter