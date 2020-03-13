Калининградка пришла отметить рождение ребенка друзей и обокрала их квартиру

В Калининграде полицейские задержали подозреваемую в совершении кражи из квартиры. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от местного жителя, который сообщил, что из принадлежащей ему квартиры были похищены 10 000 рублей и золотой браслет.

Полицейские выяснили, что накануне кражи мужчина со своей женой пригласили в гости друзей, чтобы отметить рождение ребенка. Пропажа имущества была обнаружена спустя несколько дней, когда супружеская пара собиралась в магазин за покупками. Выяснилось, что к преступлению причастна 31-летняя местная жительница. В ходе обыска у неё было изъято похищенное имущество.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.