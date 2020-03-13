УМВД: жительница Гусева присвоила забытые в банкомате деньги

УМВД: жительница Гусева присвоила забытые в банкомате деньги
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Гусеве полицейские установили личность женщины, которая присвоила забытые в банкомате деньги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 52-летняя местная жительница. Она рассказала, что совершала операцию по снятию денег в банкомате в одном из магазинов на улице Московской, но забыла забрать из купюроприёмника  17 000 рублей. Когда женщина вспомнила о деньгах и вернулась, в банкомате их уже не было. Потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что купюры забрала стоявшая рядом женщина. Её личность была установлена. 51-летняя местная жительница уже потратила похищенные деньги.

Возбуждено уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Ранее подозреваемая не привлекалась к уголовной ответственности.

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