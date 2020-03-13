Полиция: в Калининградской области бум IT-преступлений

Полиция: в Калининградской области бум IT-преступлений
Игорь Илларионов. Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области в 2019 году наблюдался резкий рост числа преступлений против собственности, связанных с применением IT-технологий. Число таких преступлений в минувшем году выросло втрое. Об этом в четверг, 12 марта на заседании Калининградской областной Думы заявил глава УМВД по Калининградской области Игорь Илларионов.

«Среди негативных тенденций в прошлом году отмечается резкий рост преступлений против собственности, совершенных с применением высоких технологий. Данная проблема характерна для всех регионов страны. Число имущественных преступлений данной категории возросло почти в три раза. Каждое пятое имущественное преступление у нас в регионе совершено дистанционно. К таким преступлениям относятся кражи с банковских счетов, число которых возросло в 3,3 раза, и дистанционное мошенничество, рост числа которых составил 50%», — сказал Илларионов.

Также он отметил, что число выявленных традиционных преступлений против собственности в минувшем году снижалось.

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