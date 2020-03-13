Вынесен приговор мужчине, который убил знакомого и скинул тело в колодец

Вынесен приговор мужчине, который убил знакомого и скинул тело в колодец
Фото пресс-службы регионального СК
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В Калининграде вынесли приговор жителю Багратионовского района, который убил приятеля и сбросил его тело в колодец. Об этом информирует пресс-служба Московского районного суда.

Суд установил, что трагедия произошла на территории садового общества, 19 сентября 2019 года. После распития спиртных напитков осужденный нанес удар ножом в область шеи знакомому, который мешал ему спать. Проснувшись утром, он стал будить потерпевшего, однако тот не подавал признаков жизни.

Подсудимый частично признал свою вину. Он не оспаривал факт нанесения ножевого ранения, но пояснил, что убивать знакомого он не хотел. Утром, обнаружив приятеля мертвым, он испугался, вынес тело на улицу и сбросил в колодец.

Суд признал мужчину виновным, но учел смягчающие обстоятельства. Среди них: явка с повинной, помощь следствию, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, подозреваемого задержали 1 октября.

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