Депутат облдумы ждал полицию больше часа после вызова. Ему сказали, что были заняты

Депутат областной Думы Павел Лоцман более часа ждал приезда полиции после вызова, когда пьяный человек ломал дверь в квартиру его дочери, ошибшись подъездом. С момента вызова Лоцман сам успел приехать к дочери, прогнать пьяного и еще час ждал приезда полиции. Приехавшие полицейские отметили, что были заняты на других вызовах. Об этом депутат заявил в четверг, 12 марта в ходе заседания облдумы и попросил прокомментировать ситуацию главу регионального УМВД Игоря Илларионова.



Глава региональной полиции сообщил, что нормативов выезда полицейских на место не существует и решение о направлении нарядов принимает дежурный по своему усмотрению.

«Нормативов никаких нет по вызовам. Дежурный принимает решение, исходя из приближенных нарядов патрулирования», — сказал Илларионов.