На Черняховского сбили 66-летнюю женщину, переходившую дорогу на «зеленый»

На улице Черняховского сбили женщину, переходившую улицу на разрешающий сигнал светофора. Происшествие случилось в пятницу, 13 марта, около 9 часов утра, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Калининградской области.
Автомобиль двигался по улице Черняховского со стороны Пролетарской. Водитель, стаж вождения которого составляет 50 лет, на регулируемом пешеходном переходе сбил 66-летнюю женщину. Она с травмами была госпитализирована больницу.
Автомобилист рассказал, что его «ослепило солнце» в тот момент, когда пострадавшая переходила дорогу. Из-за плохой видимости он совершил наезд.
По факту ДТП проводится проверка.
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