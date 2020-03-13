Суд отправил в колонию жительницу области, «задолжавшую» 800 тысяч рублей алиментов

Суд отправил в колонию жительницу области, «задолжавшую» 800 тысяч рублей алиментов
Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Прокуратура Полесского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы района, которая обвиняется в неуплате алиментов без уважительных причин. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Судом установлено, что на основании судебного решения она обязана выплачивать алименты на содержание сына 2006 года рождения в размере 1/4 части всех видов заработка или иного дохода ежемесячно. В ноябре 2017 года она привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ за неуплату родителем алиментов без уважительных причин. В результате  сумма общей задолженности на 17.09.2019 года составляет более 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Свою вину обвиняемая признала в полном объеме и раскаялась в содеянном. Тем не менее, суд приговорил ее к 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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