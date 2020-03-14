В Калининграде пропал 56-летний уличный художник (фото)

В областном центре полиция, родственники и волонтеры разыскивают 56-летнего Игоря Погребняка, который пропал 12 марта. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в субботу сообщили в ПСО «Запад».

Мужчина нуждается в медицинской помощи. 12 марта он вышел из дома на ул. Леонова и пропал. Погребняк художник, он часто сидит в центре города, рисует портреты. Может находиться около торговых центров, в парках, у церквей и т.д.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 180 см, глаза карие, худощавое телосложение, стрижка короткая. Был одет: черная куртка с капюшоном, черные штаны, сланцы. С собой маленький пакет.