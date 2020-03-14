Житель области грозился убить своих приятелей вилами и косой

В отношении жителя Озерского района возбудили сразу два уголовных дела за угрозы убийством. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции поступили заявления от двух местных жителей, которые сообщили, что их знакомый угрожал им расправой. Инцидент произошёл в квартире, где живут все трое мужчин. В ходе совместного распития алкогольных напитков между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил вилы и косу и начал замахиваться, высказывать в адрес потерпевших угрозы убийством и физической расправы.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Максимальная санкция данной статьи – лишение свободы сроком до 2 лет. Орудие нападения изъято.