Житель области грозился убить своих приятелей вилами и косой

Житель области грозился убить своих приятелей вилами и косой
Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В отношении жителя Озерского района возбудили сразу два уголовных дела за угрозы убийством. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции поступили заявления от двух местных жителей, которые сообщили, что их знакомый угрожал им расправой. Инцидент произошёл в квартире, где живут все трое мужчин. В ходе совместного распития алкогольных напитков между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил вилы и косу и начал замахиваться, высказывать в адрес потерпевших угрозы убийством и физической расправы.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Максимальная санкция данной статьи – лишение свободы сроком до  2 лет. Орудие нападения изъято.

 

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