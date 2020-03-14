Посетитель ночного клуба похитил телефон и цепочку у калининградца, пока тот дрался

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в краже мобильного телефона и золотой цепочки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в отдел полиции обратился 27-летний местный житель и сообщил о краже имущества. Стражи порядка установили, что накануне кражи потерпевший пришёл в ночной клуб на улице К.Маркса, где у него произошла ссора с одним из посетителей. Между мужчинами завязалась драка, во время которой у одного из них выпал телефон и цепочка. По окончании конфликта потерпевший обнаружил пропажу имущества.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 18-летний житель областного центра, ранее судимый за грабёж. Установлено, что молодой человек стал свидетелем драки и, воспользовавшись сложившейся ситуацией, похитил выпавшее имущество.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время полицейские выясняют судьбу похищенных вещей.